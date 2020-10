Ospedale di Vico Equense: i sindaci in corteo contro la chiusura (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVico Equense (Na) – I sindaci della penisola Sorrentina si sono incontrati stamattina per sfilare insieme da Massa Lubrense a Vico Equense. Le ragioni dell’iniziativa sono da rinvenire nell’opposizione dei primi cittadini alla chiusura del pronto soccorso dell’Ospedale “De Luca e Rossano di Vico Equense”. Dopo che sindaci e cittadini hanno raggiunto l’Ospedale, una schiera di manifestanti ha proseguito il corteo per arrivare al ponte di Seriano. Giunti al limite della galleria, i manifestanti hanno svoltato in direzione della bretella che conduce verso il centro di Vico ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Idella penisola Sorrentina si sono incontrati stamattina per sfilare insieme da Massa Lubrense a. Le ragioni dell’iniziativa sono da rinvenire nell’opposizione dei primi cittadini alladel pronto soccorso dell’“De Luca e Rossano di”. Dopo chee cittadini hanno raggiunto l’, una schiera di manifestanti ha proseguito ilper arrivare al ponte di Seriano. Giunti al limite della galleria, i manifestanti hanno svoltato in direzione della bretella che conduce verso il centro di...

