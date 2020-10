Liverpool, a buon fine l’intervento di Van Dijk: non fissati i tempi di recupero (Di venerdì 30 ottobre 2020) Virgil Van Dijk è stato operato con successo dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rimediata nel derby contro l’Everton. Il difensore dei Reds potrà dunque iniziare la riabilitazione dopo essersi sottoposto all’intervento in una clinica di Londra. Il Liverpool ha diramato un annuncio sul proprio sito internet, specificando però che non sono ancora i fissati i tempi esatti del recupero. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Virgil Vanè stato operato con successo dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rimediata nel derby contro l’Everton. Il difensore dei Reds potrà dunque iniziare la riabilitazione dopo essersi sottoposto all’intervento in una clinica di Londra. Ilha diramato un annuncio sul proprio sito internet, specificando però che non sono ancora iesatti del

Il Liverpool ha diramato un annuncio sul proprio sito internet, specificando però che non sono ancora i fissati i tempi esatti del recupero.

Liverpool, si rompe anche Fabinho: Klopp senza difensori

Stiramento al bicipite femorale per il brasiliano, che rischia di restare fuori almeno un mese. Un’altra grana dopo l’infortunio di Van Dijk: stagione finita a causa della lesione ai legamenti del gin ...

