Infortunio Lukaku, l'annuncio di Conte

Romelu Lukaku non ci sarà nella sfida col Parma. L'Infortunio subito in Champions League lo terrà fuori dal campo per il prossimo impegno di campionato. A confermarlo è lo stesso allenatore dell'Inter Antonio Conte in conferenza stampa: "Lukaku? Ha avuto questo problemino muscolare durante la Champions League, quando ha calciato la punizione (sulla traversa, durante il primo tempo). Ha questo affaticamento, ed è giusto recuperarlo nel migliore dei modi". I nerazzurri sono reduci dal pareggio contro lo Shakhtar, la qualificazione in Champions si fa più complicata. Senza il riferimento in attacco, Lukaku, si complicano le cose anche per quanto riguarda la Serie A. E a dargli il cambio non ci sarà nemmeno Alexis Sanchez, anche lui alle prese ...

