“Dite ai miei figli che li amo” Poi muore | con la gola tagliata dal tunisino

Leggi su chenews

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono state queste le ultime parole pronunciate da una donna dopo essere stata colpita alladurante il brutale attentato di Nizza In un momento storico in cui c’è già una pandemia a tenere sotto scacco il mondo, ci si è aggiunto anche l’efferato attentato di Nizza. La vicenda è ormai nota a tutti, ma ciò che molti non sanno sono le storie che ha lasciato in dote. Ad esempio quella di una madre che consapevole che ormai era giunta la sua ora (era stata colpita alladal killer della chiesa di Notre-Dame. Prima di lasciarsi andare al suo triste destino ha proferito con le ultime forze rimaste delle parole toccanti udite da coloro che erano accanto lei: “Dite aiche li amo”. Un momento struggente che lascia ancor più ...