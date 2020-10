De Luca, da che pulpito: “Le persone perbene non hanno tempo per sceneggiate in piazza” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Napoli, 30 ott – “Ascolteremo tutti ma in un clima di rispetto: verificare che le cose scritte dal governo siano rispettate in questo mese. Perchè molta sfiducia nasce dal fatto che non si fidano perchè tanti impegni sono stati disattesi. Voglio ricordare Seneca ‘i dolori lievi sono loquaci, quelli grandi sono muti’. A volte quelli che fanno sceneggiate sono gli ultimi che dovrebbero farle”. De Luca: “Le persone per bene non fanno le sceneggiate” Queste le parole di “terminator” presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella sua consueta diretta social: “Quelli che soffrono davvero sono persone che non hanno ne’ i tempo né voglia di andare in mezzo alle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Napoli, 30 ott – “Ascolteremo tutti ma in un clima di rispetto: verificare che le cose scritte dal governo siano rispettate in questo mese. Perchè molta sfiducia nasce dal fatto che non si fidano perchè tanti impegni sono stati disattesi. Voglio ricordare Seneca ‘i dolori lievi sono loquaci, quelli grandi sono muti’. A volte quelli che fannosono gli ultimi che dovrebbero farle”. De: “Leper bene non fanno le” Queste le parole di “terminator” presidente della Regione Campania Vincenzo Denella sua consueta diretta social: “Quelli che soffrono davvero sonoche nonne’ iné voglia di andare in mezzo alle ...

