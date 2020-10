Claudio Sona al Gf Vip? C’è la smentita, per Zorzi in arrivo un modello (Di venerdì 30 ottobre 2020) Signorini ha promesso al suo concorrente l'arrivo di un altro Vip gay nella Casa, ma non si tratta dell'ex tronista di Uomini e Donne. I casting sarebbero ancora in corso L'articolo Claudio Sona al Gf Vip? C’è la smentita, per Zorzi in arrivo un modello proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 30 ottobre 2020) Signorini ha promesso al suo concorrente l'di un altrogay nella Casa, ma non si tratta dell'ex tronista di Uomini e Donne. I casting sarebbero ancora in corso L'articoloal Gf? C’è la, perinunproviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Sona Claudio Sona al Gf Vip? C’è la smentita, per Zorzi in arrivo un modello Gossip e Tv Claudio Sona al Gf Vip? C’è la smentita, per Zorzi in arrivo un modello

Non entrerà Claudio Sona al Grande Fratello Vip 5: oggi è arrivata la smentita. Il nome dell’ex tronista era spuntato quando Signorini aveva annunciato l’ingresso di un concorrente gay nella Casa.

Non entrerà Claudio Sona al Grande Fratello Vip 5: oggi è arrivata la smentita. Il nome dell'ex tronista era spuntato quando Signorini aveva annunciato l'ingresso di un concorrente gay nella Casa.