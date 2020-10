Bologna-Cagliari, Mihajlovic: “Tutto sull’idea Mandzukic. Barrow? Consapevole di poter dare di più” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Parola a Sinisa Mihajlovic.Manca sempre meno alla sfida tra Bologna e Cagliari in programma domani sera al "Dall'Ara". Un impegno analizzato alla vigilia dal tecnico degli emiliani, Sinisa Mihajlovic, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida."Si lavora cercando di migliorare quanto fatto, nella speranza di recuperare gli infortunati e continuando ad avere fiducia nel lavoro. Sicuramente dobbiamo cambiare qualcosa nel gioco e nel comportamento. Nelle ultime tre partite abbiamo creato più gioco e siamo stati più squadra degli avversari ma abbiamo sempre perso. Quando giochi sempre nello stesso modo ottieni sempre lo stesso risultato. Non dobbiamo cambiare mentalità o gioco, ma aggiungerci qualcosa, sia a livello individuale che di squadra. Penso alla comunicazione: è ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 ottobre 2020) Parola a Sinisa.Manca sempre meno alla sfida train programma domani sera al "Dall'Ara". Un impegno analizzato alla vigilia dal tecnico degli emiliani, Sinisa, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida."Si lavora cercando di migliorare quanto fatto, nella speranza di recuperare gli infortunati e continuando ad avere fiducia nel lavoro. Sicuramente dobbiamo cambiare qualcosa nel gioco e nel comportamento. Nelle ultime tre partite abbiamo creato più gioco e siamo stati più squadra degli avversari ma abbiamo sempre perso. Quando giochi sempre nello stesso modo ottieni sempre lo stesso risultato. Non dobbiamo cambiare mentalità o gioco, ma aggiungerci qualcosa, sia a livello individuale che di squadra. Penso alla comunicazione: è ...

_SiGonfiaLaRete : #Bologna, #Mihajlovic: 'Tempi lunghi per #Santander, ma non voglio #Mandzukic. Cagliari tosto, dobbiamo migliorare… - Mediagol : #Bologna-#Cagliari, Mihajlovic: 'Tutto sull'idea Mandzukic. Barrow? Consapevole di poter dare di più' - CagliariCalcio : ?? | VIGILIA @MisterDiFra: 'Squadra alta e compatta' ?? - _SiGonfiaLaRete : #Cagliari, #DiFrancesco: “Con #Ounas si alza la qualità, può giocare contro il Bologna” - zazoomblog : Cagliari Di Francesco: “Bologna simile all’Atalanta per volontà di prendere l’avversario” - #Cagliari #Francesco:… -