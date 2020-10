Vuelta | Roglic si prende la tappa al Moncalvillo Carapaz ancora in rosso

SpazioCiclismo : Vuelta a España 2020, Richard Carapaz: “Abbiamo visto un Roglic molto forte, il duello con lui mi motiva e rende la… - SpazioCiclismo : Vuelta a España 2020, Primoz Roglic: “Bello recuperare terreno in classifica, ma è ancora più bello vincere la tapp… - infoitsport : VUELTA, ROGLIC VINCE ALL'ALTO DE MONCALVILLO - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: Roglic vince la sfida con Carapaz. Classifica e highlights - DALEX911 : Vuelta 2020, tappa 8. Roglic batte Carapaz. Classifica e risultati -

Ultime Notizie dalla rete : Vuelta Roglic

Spettacolo alla Vuelta, dove Roglic conquista l’ottava tappa sul durissimo Alto de Moncalvillo, staccando nel finale il leader Carapaz dopo una serie di attacchi e contrattacchi. Per lo sloveno è il s ...DIRETTA VUELTA 2020: IL GIORNO DEI VELOCISTI ... Dopo dunque l’ottimo traguardo in salita occorso ieri e dove si sono messi in luce big come Primoz Roglic e Richard Carapaz, ecco che oggi il gruppo ...