Transient – Recensione

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Stormling Studios è un team di sviluppo, con sede a Istanbul, che da anni si è specializzato in giochi narrativi d'atmosfera lovecraftiana, con puzzle e lunghe camminate panoramiche. Forse li ricorderete come Zoetrope Interactive, triade creativa che già con Darkness Within si rifaceva agli storici racconti del maestro di Providence. Conarium, nel 2017, approfondiva gli scenari delle Montagne della Follia, inventandone un seguito apocrifo. Adesso è il turno di, che prende a piene mani dalla saga di Randolph Carter, l'onironauta più famoso della letteratura Weird.H. P. Lovecraft, grazie al suo pantheon di divinità inesplicabili e all'orrore cosmico che suscita nei lettori, è ormai cult indiscusso. È lo scrittore tradizionale che si contende, con la Rowling, la maggior quantità di trasposizioni ...

Recensione di Transient. Gioco per PC, PlayStation 4 e Xbox One, il videogioco è uscito il 01/10/2020 La versione per PlayStation 4 è prevista nel 2020. La versione per Xbox One è prevista nel 2020.Transient è un interessante indie dall'ambientazione molto particolare. Immagina, innanzitutto, il classico setting cyberpunk. E quindi vai di robot, computer futuristici, gadget assurdi, innesti ...