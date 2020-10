The Nightmare Before Christmas: il classico di Halloween! (Di giovedì 29 ottobre 2020) The Nightmare Before Christmas – photo credit: webBimbi e bimbe di ogni età, ecco qualcosa che vi stupirà! Con l’avvicinarsi della festa più spaventosa dell’anno vi parliamo di The Nightmare Before Christmas, capolavoro in stop motion nato dal genio di Tim Burton. Uscito nel 1993, The Nightmare Before Christmas è sicuramente uno dei punti fermi del periodo di Halloween. O dovrei dire di Natale? I fan infatti si chiedono da anni quale delle due festività sia la più adatta per godersi le avventure di Jack Skeletron. Nel dubbio, potete sempre fare il bis e guardarlo con due spiriti diversi. Il 31 ottobre, potrete ammirare le zucche e la maniacale preparazione che si fa nella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) The– photo credit: webBimbi e bimbe di ogni età, ecco qualcosa che vi stupirà! Con l’avvicinarsi della festa più spaventosa dell’anno vi parliamo di The, capolavoro in stop motion nato dal genio di Tim Burton. Uscito nel 1993, Theè sicuramente uno dei punti fermi del periodo di Halloween. O dovrei dire di Natale? I fan infatti si chiedono da anni quale delle due festività sia la più adatta per godersi le avventure di Jack Skeletron. Nel dubbio, potete sempre fare il bis e guardarlo con due spiriti diversi. Il 31 ottobre, potrete ammirare le zucche e la maniacale preparazione che si fa nella ...

La sala virtuale di MYmovies si illumina, gli spettatori cominciano a sintonizzarsi: inizia la XVIIIa edizione del Ravenna Nightmare Film Fest. Quest’anno, in occasione del suo diciottesimo ...

Andrej A. Tarkovskij e i nuovi cortometraggi di Yorgos Lanthimos e Jonathan Glazer Si è conclusa la conferenza stampa virtuale di presentazione della diciottesima edizione del Ravenna Nightmare Film ...

