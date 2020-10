Strategie matematiche per affrontare l’emergenza COVID-19

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ormai da mesi siamo inondati da numeri a caso. Da matematico cerchiamo di fare un minimo di chiarezza così da capire quello che ci dicono i numeri. E, soprattutto, sulla base di questi numeri proporredi ottimizzazione per minimizzare l’impatto sia sanitario che economico. Cerchiamo di raccogliere un po’ le idee, senza il rumore di fondo dei virologi che si offendono a vicenda e dei tanti pseudo matematici che sono riusciti, non si sa come, non di certo per meriti scientifici in ambito matematico, ad approdare ai grandi schermi. Il primo fatto è che vi è stato un tragico test sulla contagiosità e letalità del virus. A febbraio la nave da crociera Diamond Princess fu messa in quarantena dalle autorità giapponesi. In una ventina di giorni, da un singolo contagiato (un ottantenne), vennero contagiate ...