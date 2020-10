Salgono a 27 i contagi alla Scala, tutta l'orchestra è in quarantena (Di giovedì 29 ottobre 2020) Altri musicisti sono stati trovati positivi all'interno dell'orchestra della Scala, facendo salire il numero dei contagi a 27 fra le masse artistiche: 18 coristi e 9 orchestrali, numero a cui si ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 ottobre 2020) Altri musicisti sono stati trovati positivi all'interno dell'della, facendo salire il numero deia 27 fra le masse artistiche: 18 coristi e 9li, numero a cui si ...

