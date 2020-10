Polizia provinciale in azione contro il bracconaggio in Sila: denunce e sequestri di armi e fauna protetta (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb.

InfoCilentoWeb : Province chiedono potenziamento della Polizia Provinciale #MicheleStrianese #PoliziaProvinciale… - CosenzaChannel : Salvati e rimessi in libertà cinque cardellini illecitamente catturati. - cschannel_news : Nuove operazioni antibracconaggio della Polizia Provinciale in Sila - Strill_it : Nuove operazioni antibracconaggio della Polizia Provinciale in Sila - PalermoToday : Potenziamento della Polizia provinciale in linea con UPI: parla il presidente Strianese -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia provinciale Nuove operazioni antibracconaggio della Polizia Provinciale in Sila Strill.it Provincia - Potenziamento polizia locale, Pompeo: supporto fondamentale

Il presidente Pompeo: supporto fondamentale per i Comuni dall'inizio dell'emergenza. Upi in prima linea per chiedere una legge nazionale che coordini tutti i corpi di polizia locale.. Così il presiden ...

Dipendenti “infedeli” di Lottomatica incassavano premi milionari intercettando biglietti vincenti del Gratta e vinci: 12 indagati

“Dopo che fai? Stappi lo champagne?”. A scriverlo, in una chat citata nel decreto di sequestro, era uno dei dipendenti ed ex dipendenti di Lottomatica, concessionaria dei giochi per conto dello Stato, ...

Il presidente Pompeo: supporto fondamentale per i Comuni dall'inizio dell'emergenza. Upi in prima linea per chiedere una legge nazionale che coordini tutti i corpi di polizia locale.. Così il presiden ...“Dopo che fai? Stappi lo champagne?”. A scriverlo, in una chat citata nel decreto di sequestro, era uno dei dipendenti ed ex dipendenti di Lottomatica, concessionaria dei giochi per conto dello Stato, ...