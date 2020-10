Nizza: attentatore tunisino è Brahim Aoussaoui, di 21 anni (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - PARIGI, 29 OTT - L'aggressore che ha ucciso oggi tre persone nella basilica di Notre-Dame a Nizza dopo essere sbarcato a Lampedusa a fine settembre e in Francia ad inizio ottobre è un tunisino ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - PARIGI, 29 OTT - L'aggressore che ha ucciso oggi tre persone nella basilica di Notre-Dame adopo essere sbarcato a Lampedusa a fine settembre e in Francia ad inizio ottobre è un...

