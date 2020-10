“Mi manca Bianca Berlinguer”. L’assedio, Mauro Corona si sbottona con Daria Bignardi, poi la confessione: “Vuole sapere da quanto non bevo?” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si torna a parlare di Mauro Corona, anzi, a dirla tutta è lui stesso che è tornato in tv. Dopo il Tapiro d’Oro di Striscia la notizia l’artista è stato ospite a L’Assedio nella puntata in diretta su Nove mercoledì 28 ottobre 2020. Corona è stato invitato per presentare il suo ultimo romanzo dal titolo L’ultimo sorso, vita di Celio. Un libro in parte autobiografico ed è per questo che Mauro ha parlato della sua dipendenza dall’alcol. Dipendenza che sta cercando di sconfiggere con grande sacrificio. A Daria Bignardi Mauro Corona ha rivelato di non toccare alcol da ben 72 giorni. Proprio così: lo scrittore ha spiegato che si tratta di una grande prova di volontà non ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si torna a parlare di, anzi, a dirla tutta è lui stesso che è tornato in tv. Dopo il Tapiro d’Oro di Striscia la notizia l’artista è stato ospite a L’Assedio nella puntata in diretta su Nove mercoledì 28 ottobre 2020.è stato invitato per presentare il suo ultimo romanzo dal titolo L’ultimo sorso, vita di Celio. Un libro in parte autobiografico ed è per questo cheha parlato della sua dipendenza dall’alcol. Dipendenza che sta cercando di sconfiggere con grande sacrificio. Aha rivelato di non toccare alcol da ben 72 giorni. Proprio così: lo scrittore ha spiegato che si tratta di una grande prova di volontà non ...

