Juventus, senza Ronaldo soffri troppo: le statistiche parlano chiaro (Di giovedì 29 ottobre 2020) La partita di ieri sera tra Juventus e Barcellona non è andata nel migliore dei modi per i bianconeri. Una sconfitta che brucia, contro una squadra che sta vivendo un periodo di difficoltà, ma che in campo ha messo tutto il suo orgoglio per portare a casa i 3 punti, cosa che invece non hanno fatto i giocatori della Juventus. Le assenze hanno di sicuro inciso e si fanno sempre più pesanti per la Signora, che sembra essere dipendente da Cristiano Ronaldo. senza il fenomeno portoghese, la squadra allenata da Pirlo ha una statistica di vittoria del 55%, al contrario invece di quando è in campo, con la statistica che sale al 67%. Una differenza sostanziale tra i due dati, che sembrano individuare uno dei problemi attuali della Juve. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ...

capuanogio : La #Juventus ha concluso la partita con il #Barcellona senza effettuare nemmeno un tiro in porta. In… - ZZiliani : Quando #Piccinini senza troppi giri di parole avanza il dubbio che forse il centrocampo della #Juventus sia scarso,… - capuanogio : La #Juventus di #Pirlo è semplicemente un cantiere aperto. Anche un po’ sfortunato stasera, ma prevedibilmente in c… - CalcioJcom : New post: Sconcerti distrugge Pirlo: “Offende la Juve e attacca i giocatori, è presuntuoso” - NapoliCapitale : RT @capuanogio: La #Juventus ha concluso la partita con il #Barcellona senza effettuare nemmeno un tiro in porta. In #ChampionsLeague non e… -