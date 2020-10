Il Recovery Fund potrebbe non bastare (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cosa accadrebbe se ci accorgessimo che il Recovery Fund non basta più? Non è una vocazione allarmistica, la mia. Al contrario: la politica deve analizzare il presente, per capire cosa potrà accadere in futuro. E quindi, prevedere e programmare. A mio avviso, il Recovery Fund potrebbe presto risultare insufficiente per il contesto che abbiamo di fronte. Questo per alcuni ordini di motivi. In primo luogo perché le esigenze finanziarie potrebbero aumentare se nei prossimi mesi la situazione dovesse farsi più complicata. Per altro, i ritardi di Bruxelles nell’adozione del Quadro Finanziario Pluriennale aumentano, e rallenteranno l’adozione delle misure correlate e dello stesso Recovery Fund. Inoltre, il solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cosa accadrebbe se ci accorgessimo che ilnon basta più? Non è una vocazione allarmistica, la mia. Al contrario: la politica deve analizzare il presente, per capire cosa potrà accadere in futuro. E quindi, prevedere e programmare. A mio avviso, ilpresto risultare insufficiente per il contesto che abbiamo di fronte. Questo per alcuni ordini di motivi. In primo luogo perché le esigenze finanziariero aumentare se nei prossimi mesi la situazione dovesse farsi più complicata. Per altro, i ritardi di Bruxelles nell’adozione del Quadro Finanziario Pluriennale aumentano, e rallenteranno l’adozione delle misure correlate e dello stesso. Inoltre, il solo ...

HuffPostItalia : Non c'è pace per il Recovery fund, nuovo scontro tra Stati e Parlamento Ue - matteosalvinimi : 'Mentre la situazione economia e sanitaria sta peggiorando, Bruxelles conferma: il Recovery Fund arriverà col conta… - GiuseppeConteIT : Fruttuosa e approfondita conversazione con @vonderleyen. Coordinamento europeo su Covid19, #GlobalHealthSummit, Rec… - SecolodItalia1 : Recovery Fund ostaggio delle trattative Ue. Per Conte si prepara uno scenario da incubo - zazoomblog : Il Recovery Fund potrebbe non bastare - #Recovery #potrebbe #bastare -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund HTTP/1.1 Server Too Busy