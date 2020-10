"Ho trattato spesso con i libici, ma adesso serve l'intervento di Bruxelles" (Di giovedì 29 ottobre 2020) "Bisogna alzare il livello diplomatico, non e' un problema di forza muscolare, la diplomazia italiana non ce la fa, c'e' bisogno che si coinvolga Bruxelles, che non puo' stare piu a guardare su cio' che accade nel Mediterraneo nei rapporti con i paesi rivieraschi". Lo dice Nicola Cristaldi, ex deputato, presidente dell'Ars e piu' volte sindaco di Mazara del Vallo, che durante la sua attivita' politica ha partecipato alle trattative per il rilascio di pescherecci. "La visita del ministro degli Esteri in Libia, che ha incontrato solo una parte dei governanti, ha provocato le reazioni di Haftar e naturalmente non e' stato un buon passo da questo punto di vista", commenta l'ex sindaco della citta'. "Cosa c'entrano i nostri pescatori con i fatti interni della Libia? Ormai pero' sono diventati oggetto di ricatto, questa e' la realta'. Ma voi pensate che davvero l'Italia ... Leggi su agi (Di giovedì 29 ottobre 2020) "Bisogna alzare il livello diplomatico, non e' un problema di forza muscolare, la diplomazia italiana non ce la fa, c'e' bisogno che si coinvolga, che non puo' stare piu a guardare su cio' che accade nel Mediterraneo nei rapporti con i paesi rivieraschi". Lo dice Nicola Cristaldi, ex deputato, presidente dell'Ars e piu' volte sindaco di Mazara del Vallo, che durante la sua attivita' politica ha partecipato alle trattative per il rilascio di pescherecci. "La visita del ministro degli Esteri in Libia, che ha incontrato solo una parte dei governanti, ha provocato le reazioni di Haftar e naturalmente non e' stato un buon passo da questo punto di vista", commenta l'ex sindaco della citta'. "Cosa c'entrano i nostri pescatori con i fatti interni della Libia? Ormai pero' sono diventati oggetto di ricatto, questa e' la realta'. Ma voi pensate che davvero l'Italia ...

