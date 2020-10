Europa League, Napoli batte Real Sociedad e torna in corsa (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Napoli vince 1-0 a San Sebastian contro la Real Sociedad e conquista il primo successo stagionale in Europa League. Gli uomini di Gattuso soffrono per larghi tratti il palleggio insistito e il pressing dei baschi, ma rischiano pochissimo nel primo tempo e la sbloccano nella ripresa, con un siluro di Politano che diventa imprendibile dopo una deviazione. Nel finale i partenopei stringono i denti e portano a casa i tre punti che li proiettano al secondo posto del Gruppo F alle spalle dell'Az Alkmaar.GRUPPO F Seconda giornata: AZ-Rijeka 4-1, Real Sociedad-Napoli 0-1 Classifica: AZ Alkmaar 6, Real Sociedad, Napoli 3, Rijeka 0Prima giornata: Napoli-AZ Alkmaar 0-1, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilvince 1-0 a San Sebastian contro lae conquista il primo successo stagionale in. Gli uomini di Gattuso soffrono per larghi tratti il palleggio insistito e il pressing dei baschi, ma rischiano pochissimo nel primo tempo e la sbloccano nella ripresa, con un siluro di Politano che diventa imprendibile dopo una deviazione. Nel finale i partenopei stringono i denti e portano a casa i tre punti che li proiettano al secondo posto del Gruppo F alle spalle dell'Az Alkmaar.GRUPPO F Seconda giornata: AZ-Rijeka 4-1,0-1 Classifica: AZ Alkmaar 6,3, Rijeka 0Prima giornata:-AZ Alkmaar 0-1, ...

acmilan : ?? 2 #UEL matches, 2 goals. @Brahim has already matched his personal best! ???? - OptaPaolo : 3 - Il Milan è la prima squadra ad aver mandato a segno tre giocatori differenti nati dall’1/1/1999 in un incontro… - SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? ? MILAN -SPARTA PRAGA 3-0 Risultato finale ? ? #BrahimDiaz (23’) ? #Leao (57’) ? #Dalot (67’) ?… - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: Vittoria che riapre i giochi in Europa League, gara complicatissima, bravo Politano a crederci, Koulibaly monstre, Ospina… - SPress24 : Europa League, le Pagelle di Roma-CSKA Sofia 0-0: Pau Lopez decisivo, bene Villar -