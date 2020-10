Creed 3: in arrivo un cambio di prospettiva (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cosa significa combattere? Questo verbo, apparentemente rude, può possedere varie sfaccettature. Combattere non significa solamente mettere piede sul ring e fare a pugni. Si può combattere contro una malattia, per un ideale, per un diritto, al finne di ottenere un risultato. Lottare vuol dire prendere in mano la propria vita e cercare di risollevarla, anche quando siamo circondati da un mare di macerie. Questo è ciò che c’insegna la pellicola Creed. Per il suo prossimo risvolto, ossia Creed 3, è in arrivo una novità inaspettata, che potrebbe addirittura cambiare le regole del gioco. Creed 3: quale novità ci aspetta? Gira la voce di un ulteriore cambio di prospettiva. Creed 1- Nato per combattere, ha avuto come ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cosa significa combattere? Questo verbo, apparentemente rude, può possedere varie sfaccettature. Combattere non significa solamente mettere piede sul ring e fare a pugni. Si può combattere contro una malattia, per un ideale, per un diritto, al finne di ottenere un risultato. Lottare vuol dire prendere in mano la propria vita e cercare di risollevarla, anche quando siamo circondati da un mare di macerie. Questo è ciò che c’insegna la pellicola. Per il suo prossimo risvolto, ossia3, è inuna novità inaspettata, che potrebbe addirittura cambiare le regole del gioco.3: quale novità ci aspetta? Gira la voce di un ulterioredi1- Nato per combattere, ha avuto come ...

