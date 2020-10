Così l'aria condizionata accesa riduce il rischio di contagio dal virus (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - "Per la prima volta è stato documentato che il raddoppio della portata dell'aria condizionata (calcolata in metri cubi orari) all'interno di una stanza chiusa riduce la concentrazione delle particelle contaminate del 99,6%". Questo quanto emerso da una simulazione in 3D condotta dai ricercatori dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che hanno riprodotto quello che avviene con un colpo di tosse all'interno di un ambiente chiuso e la conseguente dispersione delle goccioline salivari, quelle grandi (droplet) e di quelle microscopiche (aerosol) emesse col respiro. In particolare è stato simulato in un video come si diffonde il Covid 19 in un locale di pronto soccorso pediatrico ipotizzando la presenza di sei adulti e sei bambini senza l'utilizzo di mascherina di protezione. I risultati dello studio, ... Leggi su agi (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - "Per la prima volta è stato documentato che il raddoppio della portata dell'(calcolata in metri cubi orari) all'interno di una stanza chiusala concentrazione delle particelle contaminate del 99,6%". Questo quanto emerso da una simulazione in 3D condotta dai ricercatori dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che hanno riprodotto quello che avviene con un colpo di tosse all'interno di un ambiente chiuso e la conseguente dispersione delle goccioline salivari, quelle grandi (droplet) e di quelle microscopiche (aerosol) emesse col respiro. In particolare è stato simulato in un video come si diffonde il Covid 19 in un locale di pronto soccorso pediatrico ipotizzando la presenza di sei adulti e sei bambini senza l'utilizzo di mascherina di protezione. I risultati dello studio, ...

forumJuventus : Noi che cerchiamo di capire cos'è successo in questi istanti davanti alla nostra porta #JuveBarça 0-1 - Europarl_IT : Gli investimenti finanziati dal bilancio dell'UE vanno a vantaggio di regioni ??, città ??, agricoltori ??, università… - fattoquotidiano : LEGAZIONISTI Cos'ha fatto la destra sul virus? L'ha favorito #FattoQuotidiano #edicola #25ottobre - weiheibro : Cos'è questo link - PescaraAndrea1 : @NinaRicci_us @AIealeaIe__ Sai che non esiste, loro non sanno cos'è essere moderati, o sei o non sei, e se non sei… -

Ultime Notizie dalla rete : Così aria Che cos’è il data poisoning La Stampa Come funziona il saldo e stralcio?

Sono questi ultimi a decidere se, come e quando attuare il saldo e stralcio. Ma cos’è e come funziona il saldo e stralcio? Cerchiamo di fare il punto della situazione qui di seguito. Affronteremo il ...

Previsioni meteo fino ottobre: weekend tra nebbia e sole

Estate di San Martino: cos’è L’estate di San Martino indica un periodo autunnale in cui, dopo il primo freddo, si verificano condizioni climatiche di bel tempo. Il nome ha origine dalla tradizione del ...

Sono questi ultimi a decidere se, come e quando attuare il saldo e stralcio. Ma cos’è e come funziona il saldo e stralcio? Cerchiamo di fare il punto della situazione qui di seguito. Affronteremo il ...Estate di San Martino: cos’è L’estate di San Martino indica un periodo autunnale in cui, dopo il primo freddo, si verificano condizioni climatiche di bel tempo. Il nome ha origine dalla tradizione del ...