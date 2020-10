Coronavirus, Galli: “Squadre di calcio in bolla per continuare a giocare. Frase CR7? Dico la mia” (Di giovedì 29 ottobre 2020) "Lockdown per le aree di Milano e Napoli? Possibile, squadre di calcio in bolla per continuare a giocare".Lo ha detto Massimo Galli. Così, il direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è tornato a parlare della situazione Coronavirus, soffermandosi sulle drastiche conseguenze che lo stesso virus potrà continuare ad avere sull'intero mondo del calcio: "La creazione di bolle per le aree sottoposte al lockdown potrebbe creare un provvedimento che consenta di continuare a far giocare Napoli, Inter e Milan: può essere una bolla di 3 settimane, anche di ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 ottobre 2020) "Lockdown per le aree di Milano e Napoli? Possibile, squadre diinper".Lo ha detto Massimo. Così, il direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è tornato a parlare della situazione, soffermandosi sulle drastiche conseguenze che lo stesso virus potràad avere sull'intero mondo del: "La creazione di bolle per le aree sottoposte al lockdown potrebbe creare un provvedimento che consenta dia farNapoli, Inter e Milan: può essere unadi 3 settimane, anche di ...

