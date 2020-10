Con il Covid 300mila interventi di cataratta in meno (Di giovedì 29 ottobre 2020) La denuncia degli oculisti: e quasi 3 milioni di visite oculistiche rimandate o annullate “Durante il lockdown abbiamo accumulato dei ritardi spaventosi: c’è stata una riduzione del 25% degli interventi e delle visite oculistiche, con quasi 3 milioni di visite rimandate o cancellate e circa 300mila… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 29 ottobre 2020) La denuncia degli oculisti: e quasi 3 milioni di visite oculistiche rimandate o annullate “Durante il lockdown abbiamo accumulato dei ritardi spaventosi: c’è stata una riduzione del 25% deglie delle visite oculistiche, con quasi 3 milioni di visite rimandate o cancellate e circa… L'articolo Corriere Nazionale.

CottarelliCPI : La Pubblica Amministrazione lavora bene in smart working? Lo Stato dovrebbe fare un ampio sondaggio per chiedere al… - chetempochefa : “Il covid può avere una forza devastante, ve lo posso garantire visto che lo sto vivendo in prima persona. Qui al G… - Agenzia_Ansa : La #foto simbolo dell'#infermiera stremata. Accasciata su volante dell'#ambulanza dopo 8 ore con un paziente a bord… - Teresat14547770 : La VIROLOGA ha lavorato in laboratorio di max sicurezza a Hong Kong,con collaborazione con l’OMS, ha studiato il fo… - mipiace17 : Con una enorme crisi sanitaria ed economica il governo oltre a non prendere provvedimenti efficaci contro il Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Covid Baseball: Turner macchia il trionfo dei Dodgers, festeggia con il Covid AGI - Agenzia Italia Addio Pino Scaccia, inviato di razza: il giornalista è scomparso a 74 anni vittima del Covid

Stroncato dal Covid è morto ieri alle 13 in una clinica romana il giornalista Pino Scaccia. Era il 1975 quando, giovane studente in medicina, frequentavo la sede del Corriere Adriatico di ...

Covid scuola Forlì "Classi alternate, così torna la Dad al 75%"

Didattica a distanza, gli istituti superiori devono adeguarsi: ecco come funzionano le rotazioni tra chi sta sui banchi e chi resta a casa ...

Stroncato dal Covid è morto ieri alle 13 in una clinica romana il giornalista Pino Scaccia. Era il 1975 quando, giovane studente in medicina, frequentavo la sede del Corriere Adriatico di ...Didattica a distanza, gli istituti superiori devono adeguarsi: ecco come funzionano le rotazioni tra chi sta sui banchi e chi resta a casa ...