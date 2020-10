Borse 29 ottobre, i listini Ue contrastati. Tokyo in rosso (Di giovedì 29 ottobre 2020) Borse 29 ottobre, i listini Ue tentato un rimbalzo. contrastati gli indici asiatici. MILANO – Borse 29 ottobre, i listini Ue tentato un rimbalzo. Dopo il crollo della giornata di mercoledì, i mercati speravano di recuperare (in parte) il terreno perso. Chiusura contrastata per i listini del Vecchio Continente. Una risalita che si preannuncia molto complicata, con il rischio di un nuovo lockdown e l’aumento dei contati che continuano a pesare sugli indici del Vecchio Continente. Una giornata che è stata contrastata per i mercati mondiali. Nel Vecchio Continente le principali hanno chiuso in positivo. L’unica a registrare un rosso è stato Milano. Bene anche Wall Street e Shanghai, in ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 ottobre 2020)29, iUe tentato un rimbalzo.gli indici asiatici. MILANO –29, iUe tentato un rimbalzo. Dopo il crollo della giornata di mercoledì, i mercati speravano di recuperare (in parte) il terreno perso. Chiusura contrastata per idel Vecchio Continente. Una risalita che si preannuncia molto complicata, con il rischio di un nuovo lockdown e l’aumento dei contati che continuano a pesare sugli indici del Vecchio Continente. Una giornata che è stata contrastata per i mercati mondiali. Nel Vecchio Continente le principali hanno chiuso in positivo. L’unica a registrare unè stato Milano. Bene anche Wall Street e Shanghai, in ...

MarketWall_ITA : ??Update #MERCATI 29 ottobre ore 17:30 ?? un minuto dedicato alla chiusura delle #BorseEuropee, apertura delle borse… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: Il 29 ottobre 1929 crolla la borsa di New York. Il prezzo delle azioni precipita e il volume delle azioni negoziate fa… - Geopoliticainfo : Il 29 ottobre 1929 crolla la borsa di New York. Il prezzo delle azioni precipita e il volume delle azioni negoziate… - infoiteconomia : Le Borse di oggi, 28 ottobre. Mercati a picco per i nuovi lockdown: Milano perde il 4,06% - LAGONE - LB19712 : RT @ferdiava: Cos’è un #lockdown leggero??Le borse hanno già capito. Sarà lockdown, ma allora lo dicano. #Crisanti attacca #Zaia “me fa pen… -