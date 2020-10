Acqua potabile, in 18 città la metà si disperde lungo i tubi. Le 5 proposte di Legambiente per ammodernare la rete grazie al Recovery fund (Di giovedì 29 ottobre 2020) In Italia oltre il 13 per cento dell’Acqua potabile non arriva ai rubinetti, mentre in 18 città viene dispersa la metà di quella immessa nelle condutture. Anche a queste distorsioni è dovuta la cronica emergenza depurativa per la quale l’Italia è già stata condannata dall’Unione europea a pagare 25 milioni di euro, cui se ne aggiungono altri 30 ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Nel corso della seconda edizione del ‘Forum Acqua: per un Servizio idrico integrato sostenibile’, organizzata da Legambiente in collaborazione con Utilitalia e Celli Group, l’associazione ha lanciato cinque proposte da mettere al centro del confronto sul Servizio idrico integrato, perché la risorsa idrica diventi uno dei pilastri del Piano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) In Italia oltre il 13 per cento dell’non arriva ai rubinetti, mentre in 18 città viene dispersa la metà di quella immessa nelle condutture. Anche a queste distorsioni è dovuta la cronica emergenza depurativa per la quale l’Italia è già stata condannata dall’Unione europea a pagare 25 milioni di euro, cui se ne aggiungono altri 30 ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Nel corso della seconda edizione del ‘Forum: per un Servizio idrico integrato sostenibile’, organizzata dain collaborazione con Utilitalia e Celli Group, l’associazione ha lanciato cinqueda mettere al centro del confronto sul Servizio idrico integrato, perché la risorsa idrica diventi uno dei pilastri del Piano ...

