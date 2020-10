Temptation Island | Michael De Giorgio preso a coltellate dalla fidanzata

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ha davvero dell’assurdo quanto successo a uno dei protagonisti di una delle recenti edizioni di. Stiamo parlando diDe, che partecipò al reality show per coppie di fidanzati condotto da Filippo Bisciglia assieme all’alloraLara Zorzetto. I due si lasciarono e qualche tempo fasi è mostrato sui social assieme a un’altra ragazza, la sua nuovaGiorgia. E sarebbe stata proprio lei ad accoltellare il ragazzo con un paio di forbici. Non si tratta assolutamente di una ferita da nulla, visto che Deha pubblicato una foto dove grondava sangue spiegando come la lama gli avrebbe procurato delle lesioni non indifferenti alla mano sinistra. A raccontarlo ...