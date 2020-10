Serie C 2020 2021 | positività nel Como | slitta alle ore 20 il match con la Juventus U23

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Cambia l’orario diU23-valido per il recupero della terza giornata del girone A die in programmaore 17.30 di mercoledì 28 ottobre. Attraverso un comunicato, la formazione ospite ha infatti reso noto che “in seguito alla riscontrata positività di alcuni membri del gruppo squadra al Covid-19 e la necessità di effettuare un nuovo controllo tamponi immediato ha richiesto il posticipo della partita con laU23“. La richiesta è stata accolta dalla Lega Pro, che ha designato come nuovo orario delle 20.00.