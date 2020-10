Polizia Locale sequestra oltre 2 000 chili merce minimarket

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – Sono piu’ di 2000 idiposta sotto sequestro nelle ultime 24 ore dalladi Roma Capitale in varie zone della citta’, nel corso dei controlli per verificare il rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Gli agenti in due casi hanno rilevato diversi illeciti di natura amministrativa e in contrasto con le regole a tutela della salute del consumatore: in un mini market in zona Montagnola gli agenti dell’VIII Gruppo Tintoretto dellahanno posto sotto sequestro prodotti alimentari privi di etichettatura e di indicazione sull’origine, provenienza e tracciabilita’, sanzionando il responsabile anche per la mancata indicazione dei prezzi. In zona Montemario il ...