Patrizia De Blanck insulta pesantemente Zorzi | ‘Sparati e non rompere i co**i”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)Del’ha fatta grossa al Grande Fratello Vip 5. La contessa non è nuova ad esternazioni di cattivo gusto ma ieri potrebbe aver superato il limite quando si è rivolta a Tommasocon parole molto forti. E ora i social chiedono l’espulsione. La contessa Decontro Tommaso: ‘Sparati’ Durante un normale pomeriggio al GF VIP 5, i vipponi stavano provando i vestiti di Halloween quando la contessa si è innervosita con Tommasoche giocava al fantasma. La Desi è avvicinata a Stefania Orlando e ha inveito contro il 25enne: “Questo ha proprio rotto il ca**o. Io già sono già inca***ta perchè non mi aprono la stanza, ci si mette questo ora. Ma si sparasse così almeno smette di ...

trash_italiano : #GFVIP Patrizia De Blanck e la frase choc contro Tommaso Zorzi: il web chiede la squalifica - pmore_ale : RT @Alberto_Pinto: Io che faccio zapping sulle tv locali e becco Patrizia De Blanck #gfvip - Gresy73 : RT @Alberto_Pinto: Io che faccio zapping sulle tv locali e becco Patrizia De Blanck #gfvip - Alberto_Pinto : Io che faccio zapping sulle tv locali e becco Patrizia De Blanck #gfvip - infoitcultura : Patrizia De Blanck, orrore al Grande Fratello Vip: 'Si sparasse, così non rompe i cog***i'. Richiesta la squalifica -

Al Grande Fratello Vip va in scena una nuova uscita per nulla felice di Patrizia de Blanck. La contessa ha pronunciato una serie di frasi vergognose nei confronti di Tommaso Zorzi, tra cui uno ...Gossip TV. Rosalinda Cannavò si ferisce con una cassa di bottiglie d'acqua nella Casa del Grande Fratello Vip, ma Patrizia De Blanck non la soccorre e continua a cenare. (ComingSoon.it) Guenda e Adua ...