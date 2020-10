Parma, c’è un giocatore tornato positivo: indisponibile per il Pescara (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Parma Calcio ha comunicato che l’esito dei tamponi effettuati nelle scorse ore ha dato una ripositivizzazione di uno dei giocatori che erano diventati negativi al giro precedente, tra quelli asintomatici. Una “novità”, quella delle ripositivizzazione, non impossibile comunque perché i test-tampone possono dare esito di falso negativo (più raro) e falso positivo (più frequente, già capitato ad Hamiki ad esempio, ndr). In ogni caso il Parma ha provveduto a porre in isolamento il giocatore che non sarà disponibile per la partita di oggi contro il Pescara. Parma, c’è un giocatore tornato positivo: indisponibile per il Pescara Questo il ... Leggi su giornal (Di mercoledì 28 ottobre 2020)Calcio ha comunicato che l’esito dei tamponi effettuati nelle scorse ore ha dato una ripositivizzazione di uno dei giocatori che erano diventati negativi al giro precedente, tra quelli asintomatici. Una “novità”, quella delle ripositivizzazione, non impossibile comunque perché i test-tampone possono dare esito di falso negativo (più raro) e falso(più frequente, già capitato ad Hamiki ad esempio, ndr). In ogni caso ilha provveduto a porre in isolamento ilche non sarà disponibile per la partita di oggi contro il, c’è unper ilQuesto il ...

