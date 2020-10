Nuovo DPCM e Dl Ristori, Puglisi (sottosegr. Lavoro): “Dovrebbe riuscire a dare un sollievo” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo Nuovo DPCM e Dl Ristori, Puglisi (sottosegr. Lavoro): “Dovrebbe riuscire a dare un sollievo” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articoloe Dl): “Dovrebbeun sollievo” MeteoWeb.

matteosalvinimi : 'Ci avete tolto il respiro'. Significative le parole accorate di Rossella Brescia. È assurdo bollare cultura e spet… - matteosalvinimi : Sto lavorando con i nostri sindaci a un RICORSO contro il nuovo #Dpcm e a un 'piano cultura e spettacolo' per salva… - matteosalvinimi : ... nella torre d’avorio del Palazzo. Come Lega stiamo mobilitando i nostri sindaci sia contro le misure ingiuste d… - Carmela_oltre : RT @ROBZIK: Il 14 ottobre, in una intervista televisiva alle 20, #Macron aveva annunciato il #coprifuoco in #Francia. Stasera, solo 14 gior… - radioalfa : Nuovo Dpcm, Confesercenti Campania chiede moratoria per tutte le imprese -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM Esperti già divisi sull’efficacia del nuovo Dpcm Il Sole 24 ORE Dl Ristori, Gualtieri: "Non sarà necessario fare domanda, fondi entro il 15 novembre"

"Abbiamo cercato di varare il decreto in tempo di record per sostenere gli esercizi commerciali che per effetto del dpcm abbiamo dovuto ... dover chiudere di nuovo ma è necessario».

Nuovo Dpcm, anche in Romagna abbiamo un Alto Adige

Ha fatto scalpore in questi giorni “l’eccezione Alto Adige”, dove bar e ristoranti possono restare aperti più a lungo rispetto al tanto discusso Dpcm della scorsa domenica. Ma forse non tutti sanno ...

"Abbiamo cercato di varare il decreto in tempo di record per sostenere gli esercizi commerciali che per effetto del dpcm abbiamo dovuto ... dover chiudere di nuovo ma è necessario».Ha fatto scalpore in questi giorni “l’eccezione Alto Adige”, dove bar e ristoranti possono restare aperti più a lungo rispetto al tanto discusso Dpcm della scorsa domenica. Ma forse non tutti sanno ...