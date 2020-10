MI RITORNI IN MENTE – Il record di Antonello Riva e i 149 autogol in una sola gara (Di mercoledì 28 ottobre 2020) 29 ottobre Nel 1987 l’incontro di pallacanestro maschile Italia-Svizzera disputato a Forlì si conclude con il punteggio di 141-75: Antonello Riva realizza 46 punti diventando così il miglior realizzatore in una sola gara della Nazionale, il suo nome compare sei volte nelle prime 10 posizioni (record ancora imbattuto). Nel 1997 nella partita Russia-Italia fa il suo esordio in nazionale a 19 anni Gianluigi Buffon che entra al 32° minuto del primo tempo al posto dell’infortunato Gianluca Pagliuca: la gara di andata, valida per lo spareggio di qualificazione ai Mondiali di Francia ’98, termina 1-1. 30 ottobre Nasce a Lanùs (Argentina) nel 1960 Diego Armando Maradona, compie 66 anni l’ex sciatore alpino Piero Gros detto Pierino nato a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) 29 ottobre Nel 1987 l’incontro di pallacanestro maschile Italia-Svizzera disputato a Forlì si conclude con il punteggio di 141-75:realizza 46 punti diventando così il miglior realizzatore in unadella Nazionale, il suo nome compare sei volte nelle prime 10 posizioni (ancora imbattuto). Nel 1997 nella partita Russia-Italia fa il suo esordio in nazionale a 19 anni Gianluigi Buffon che entra al 32° minuto del primo tempo al posto dell’infortunato Gianluca Pagliuca: ladi andata, valida per lo spareggio di qualificazione ai Mondiali di Francia ’98, termina 1-1. 30 ottobre Nasce a Lanùs (Argentina) nel 1960 Diego Armando Maradona, compie 66 anni l’ex sciatore alpino Piero Gros detto Pierino nato a ...

Nel 1987 Antonello Riva segna 46 punti nel match tra Italia e Svizzera; in Madagascar nel 2002 la partita dei record tra AS Adema e SO Emyrne ...

