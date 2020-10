Liverpool, Klopp: “L’infortunio di Fabinho è uno shock” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nonostante la vittoria per 2-0 contro il Midtjylland, nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021, in casa Liverpool il sorriso è agrodolce. Dopo la tegola Van Dijk, fuori a lungo a causa della rottura del crociato, i reds ora devono fare i conti anche con l’infortunio di Fabinho, arretrato da Klopp sulla linea difensiva proprio a sostituire l’olandese. Durante il match con il Midtjylland, Fabinho ha infatti dovuto abbandonare il campo a causa di un problema al bicipte femorale. “Quest’infortunio non ci voleva proprio – ha affermato Klopp – Ne sapremo di più dopo gli accertamenti, ma la situazione non è delle migliori. La squadra sta facendo bene, l’infortunio di Fabinho ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nonostante la vittoria per 2-0 contro il Midtjylland, nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021, in casail sorriso è agrodolce. Dopo la tegola Van Dijk, fuori a lungo a causa della rottura del crociato, i reds ora devono fare i conti anche con l’infortunio di, arretrato dasulla linea difensiva proprio a sostituire l’olandese. Durante il match con il Midtjylland,ha infatti dovuto abbandonare il campo a causa di un problema al bicipte femorale. “Quest’infortunio non ci voleva proprio – ha affermato– Ne sapremo di più dopo gli accertamenti, ma la situazione non è delle migliori. La squadra sta facendo bene, l’infortunio di...

sportface2016 : #Liverpool, le parole di Jurgen #Klopp sull'infortunio di #Fabinho - carlaluglio69 : @cmdotcom In lungo e in largo, proprio come il Liverpool di Klopp... ?????? - andreapezzoni87 : Nell'altro match del girone D, il Liverpool supera 2-0 il Midtjylland e si porta a quota 6 punti dopo 2 partite. Di… - Rondo_31 : #Conte: Primo anno 'Erano anni che non si arrivava a giocarsi qualcosa' Secondo anno 'Il Liverpool di Klopp per qua… - pancratsio : @Gog3ta2 @Inter Klopp dopo Liverpool smette. CUCHU sogno dal post Mourinho -