Juventus, Ronaldo: “Sto bene e sono in forma, il test Pcr è una cazz***” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo si è esposto pubblicamente dopo la nuova positività al Coronavirus, la quale lo escluderà dall’impegno della sua Juventus con il Barcellona, valido per la seconda giornata dei gironi della Champions League 2020/2021. Il fuoriclasse lusitano ha pubblicato un post su Instagram, dimostrando ed esternando il suo benessere fisico, aggiungendo peraltro un giudizio relativo alla scarsa attendibilità del test Pcr, eseguito utilizzando tamponi nasofaringei. Di seguito le discutibili parole di Ronaldo, che potrebbero influenzare un’ampia fetta di suoi seguaci. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Cristianosi è esposto pubblicamente dopo la nuova positività al Coronavirus, la quale lo escluderà dall’impegno della suacon il Barcellona, valido per la seconda giornata dei gironi della Champions League 2020/2021. Il fuoriclasse lusitano ha pubblicato un post su Instagram, dimostrando ed esternando il suossere fisico, aggiungendo peraltro un giudizio relativo alla scarsa attendibilità delPcr, eseguito utilizzando tamponi nasofaringei. Di seguito le discutibili parole di, che potrebbero influenzare un’ampia fetta di suoi seguaci.

Gazzetta_it : #CristianoRonaldo ancora positivo al #Covid: salta il Barcellona - GoalItalia : #JuveBarca non avrà Cristiano Ronaldo ? Niente da fare per CR7 [@romeoagresti] - SkySport : Cristiano Ronaldo ancora positivo: non ci sarà in Juventus-Barcellona - GionaMaffei : RT @sportface2016: +++#Ronaldo su Instagram: “Il tampone è una stronzata”+++ #Juventus #JuveBarca #Covid19 - pavanmassimo : L’assenza di #ronaldo oggi e’ qualcosa di incredibile per dinamica ragioni e tempi. La #juventus di #pirlp non star… -