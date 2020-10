Intervista a Lotus «Andare oltre gli schemi mentali è stato il mio primo passo verso la felicità»

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) È in rotazione radiofonica “MENTE”, il singolo che segna il debutto discografico della cantautrice, nome d’arte di Giulia Marcuzzi. “Mente” è un brano che rappresenta un viaggiola consapevolezza: è difficile stare bene veramente ed è altrettanto difficile che unla felicità non porti con sé anche una rinuncia. L’abbiamo raggiunta per saperne di più… Facciamo unindietro, quando nasce la tua passione per la musica? La mia passione per la musica è nata da piccola, quando ho iniziato a prendere lezioni di pianoforte e, in seguito, di canto. Crescendo, ho sentito sempre più l’esigenza di scrivere canzoni e quindi ho iniziato a studiare ...