I Benetton dicono ancora no a Cdp. Dossier Autostrade tutto in salita (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il capitolo Autostrade, aperto dopo la tragedia del Ponte Morandi, subisce l'ennesimo rinvio. Atlantia risponde alla nuova proposta della cordata guidata da Cassa Depositi e prestiti per l'88,06% di Aspi con una bocciatura. D'altra parte la nuova offerta della Cassa presentata la scorsa notte non prevedeva cambiamenti rispetto al prezzo di valutazione della quota. E così la holding dei Benetton al termine di un lungo consiglio di amministrazione fa sapere che «i termini economici e le condizioni» presentati da Cdp sono «ancora non conformi e non idonei ad assicurare una adeguata valorizzazione di mercato della partecipazione. Nell'offerta dunque mancano gli elementi necessari per concedere un periodo di esclusiva agli offerenti». Il board si dice comunque disposto a «proseguire il dialogo con Cdp e ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il capitolo, aperto dopo la tragedia del Ponte Morandi, subisce l'ennesimo rinvio. Atlantia risponde alla nuova proposta della cordata guidata da Cassa Depositi e prestiti per l'88,06% di Aspi con una bocciatura. D'altra parte la nuova offerta della Cassa presentata la scorsa notte non prevedeva cambiamenti rispetto al prezzo di valutazione della quota. E così la holding deial termine di un lungo consiglio di amministrazione fa sapere che «i termini economici e le condizioni» presentati da Cdp sono «non conformi e non idonei ad assicurare una adeguata valorizzazione di mercato della partecipazione. Nell'offerta dunque mancano gli elementi necessari per concedere un periodo di esclusiva agli offerenti». Il board si dice comunque disposto a «proseguire il dialogo con Cdp e ...

I Benetton dicono ancora no a Cdp. La partita su Autostrade si allunga

E così la holding dei Benetton al termine di un lungo consiglio di amministrazione ... I tempi si allungano nuovamente e non è detto che questa volta l’Esecutivo - concentrato ormai da giorni sulle ...

Da Cdp e soci nuova offerta ad Atlantia per l’88% di Aspi, ma non alzano il prezzo. Il fondo Tci torna all’attacco: “Vale 11-12 miliardi”

La settimana scorsa Atlantia, di cui la famiglia Benetton possiede il 30% ... E secondo Tci l’88% di Autostrade vale “tra 11 e 12 miliardi di euro”, ha detto in un’intervista alla Faz Jonathan Amouyal ...

