Gf Vip | Francesco Oppini lacrime in diretta | “Non è colpa mia se…”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Quest’edizione del Grande Fratello Vip si sta rivelando un vero e proprio successo. Negli ultimi giorni, è finito al centro delle polemiche. Nella casa ormai si è creata una netta divisione tre due gruppi e il figlio di Alba Parietti è nel mezzo. Infatti, il ragazzo da una parte ha il suo amico Tommaso Zorzi e dall’altra quello che ormai è definito il ‘branco’, in cui ci sono tutti i suoi più cari amici.si trova in un ‘limbo’ e purtroppo il ragazzo non sta reagendo bene di fronte questa particolare situazione che si è creata. Proprio nella serata di ieri, il gieffino si è lasciato andare ad un lungo sfogo, essendo saturo di tutte le critiche ricevute. Ma vediamo meglio cosa è successo....