Diabete Romagna ' entra' nelle cucine delle case con lo chef Davide Grumbianin

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per quantitativi importanti e per le donazioni da parte di aziende questo è il numero diretto a cui contattare l'associazione al 388 161 3262 o a info@.it e 388 161 3262.

mondosanita : Rita Lidia Stara, Presidente -

Ultime Notizie dalla rete : Diabete Romagna

ForlìToday

Promuovere e facilitare l’adozione di stili di vita sani in ogni età della vita, dall’infanzia alla terza età, prevenire patologie croniche (malattie cardiovascolari, tumori, diabete, malattie respira ...Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro sito. Questo sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per inviarti messaggi promozionali personalizzati. Per saperne di piu` ...