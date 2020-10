Decreto ristori, Santanchè zittisce Misiani: non mi interrompa. Quando parlava lei… (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Daniela Santanchè zittisce il Pd Antonio Misiani. A Omnibus su La7 si parla del Decreto ristori, quello varato dal governo per aiutare le categorie colpite dalla nuova serrata per coronavirus. Il viceministro dell’economia dice la sua e Santanché pur non condividendo ascolta in silenzio. Quando è il suo turno inizia a “smontare” le teorie di Misiani. «Continuano a sottolineare che i ristoranti non sono chiusi ma chiudono alle 18. Questa è un’altra presa per i fondelli perché sappiano che era meglio essere chiusi che aperti fino alle 18. Con gli stessi costi e tutto quanto uguale. E poi avete capito…» Misiani a quel punto la interrompe: «Proponete di chiudere i ristoranti?». ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Daniela Santanchèil Pd Antonio. A Omnibus su La7 si parla del, quello varato dal governo per aiutare le categorie colpite dalla nuova serrata per coronavirus. Il viceministro dell’economia dice la sua e Santanché pur non condividendo ascolta in silenzio.è il suo turno inizia a “smontare” le teorie di. «Continuano a sottolineare che i ristoranti non sono chiusi ma chiudono alle 18. Questa è un’altra presa per i fondelli perché sappiano che era meglio essere chiusi che aperti fino alle 18. Con gli stessi costi e tutto quanto uguale. E poi avete capito…»a quel punto la interrompe: «Proponete di chiudere i ristoranti?». ...

