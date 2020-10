Decontribuzione Sud 2020: cos’è, importi, requisiti, limiti e indicazioni Uniemens (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Decontribuzione Sud 2020: finalmente sono giunte le indicazioni operative dall’INPS. Via libera, a partire dal flusso Uniemens di competenza ottobre 2020, alla cd. “Decontribuzione Sud”. In particolare, i datori di lavoro dovranno indicare nell’elemento <Contributo> la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Da notare che l’incentivo contributivo non prevede alcun limite individuale di importo all’esonero. Pertanto, lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile. Ma chi sono i ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 28 ottobre 2020)Sud: finalmente sono giunte leoperative dall’INPS. Via libera, a partire dal flussodi competenza ottobre, alla cd. “Sud”. In particolare, i datori di lavoro dovranno indicare nell’elemento la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Da notare che l’incentivo contributivo non prevede alcun limite individuale di importo all’esonero. Pertanto, lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile. Ma chi sono i ...

CottarelliCPI : La decontribuzione al Sud diminuisce del 7 per cento il costo del lavoro per dipendente. Un dato rilevante, ma la m… - romi_andrio : RT @CottarelliCPI: La decontribuzione al Sud diminuisce del 7 per cento il costo del lavoro per dipendente. Un dato rilevante, ma la misura… - R9Mancini : RT @CottarelliCPI: La decontribuzione al Sud diminuisce del 7 per cento il costo del lavoro per dipendente. Un dato rilevante, ma la misura… - lconsolati1 : RT @CottarelliCPI: La decontribuzione al Sud diminuisce del 7 per cento il costo del lavoro per dipendente. Un dato rilevante, ma la misura… - ConsulentiLavor : Decontribuzione Sud: indicazioni Inps -