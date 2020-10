Covid in Campania, quadruplicato il numero dei positivi a ottobre: ventimila in isolamento (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Inutile girarci intorno, i numeri parlano chiaro: la piega che ha preso l'epidemia da Coronavirus, in Campania ma anche in Italia, non è governabile ancora per molto. Si possono reclutare... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Inutile girarci intorno, i numeri parlano chiaro: la piega che ha preso l'epidemia da Coronavirus, inma anche in Italia, non è governabile ancora per molto. Si possono reclutare...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania "Qui i positivi e i negativi sono nella stessa stanza". Caos nell'ospedale di Napoli

In una chat Whatsapp di un gruppo infermieri napoletani raccontano problematiche e disagi nell’assistenza dei malati all’Ospedale del mare.

