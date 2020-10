Benedetta Rossi dichiara: “Il mio nuovo libro è dedicato a lui” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il nuovo libro scritto dalla food blogger Benedetta Rossi è dedicata proprio a lui. Scopriamo insieme di chi si tratta. E’ uscito da poco il nuovo libro della food blogger Benedetta Rossi. E l’ha voluto dedicare proprio a lui, al suo amato amico a quattro zampe, Nuvola. LEGGI ANCHE—>ELISA ISOARDI AMMETTE: “ADORO RAIMONDO TODARO…” Qualche … L'articolo Benedetta Rossi dichiara: “Il mio nuovo libro è dedicato a lui” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ilscritto dalla food bloggerè dedicata proprio a lui. Scopriamo insieme di chi si tratta. E’ uscito da poco ildella food blogger. E l’ha voluto dedicare proprio a lui, al suo amato amico a quattro zampe, Nuvola. LEGGI ANCHE—>ELISA ISOARDI AMMETTE: “ADORO RAIMONDO TODARO…” Qualche … L'articolo: “Il mioa lui” Curiosauro.

ItaliaAta : NUVOLA HA REGALATO AMORE PURO - AlexxPagani : @disinformatico Ah! Non è solo il nuovo cane di Benedetta Rossi;-) - generacomplotti : #fakeNews Benedetta Rossi ha fatto un video ufficiale: il #SARSCoV2 non è stato messo a punto dalla lobby LGBTQI-AB… - youarethesun__ : Mia madre disappointed perché non ha ricevuto ancora il libro di Benedetta Rossi aka il suo regalo di compleanno - oltrefoglia : @softdekv ho appena visto! ti ringrazio bub, benedetta rossi è sempre una certezza ???? -