Ufficiale il Redmi K30S, quasi gemello dello Xiaomi Mi 10T (Di martedì 27 ottobre 2020) Adesso è Ufficiale per il mercato cinese il nuovo Redmi K30S (cliccate qui per la pagina dedicata sul sito del produttore cinese), che ricorda molto da vicino lo Xiaomi Mi 10T (6GB di RAM e 128GB di memoria), ma con qualcosa in più (8GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di storage interno UFS 3.1). Non ci sono altre differenze da evidenziare tra i due modelli, che sono come due gocce d'acqua. Il Redmi K30S, come lo Xiaomi Mi 10T, include uno schermo LCD con diagonale da 6.67 pollici con frequenza di refresh rate a 144Hz e risoluzione FHD+, ed è messo dal processore Qualcomm Snapdragon 865 (CPU Kryo 585, octa-ocre, sino a 2,84GHz e GPU Adreno 650). La fotocamera posteriore è tripla, con il sensore principale Sony IMX682 da 64MP (dimensione ...

Nonostante ciò finalmente, dopo tantissime indiscrezioni, arriva Redmi K30S, il nuovo flagship del brand: in questo articolo trovate tutte le info su design… Leggi ...

Redmi K30S è lo smartphone più economico con un chip top di gamma

Il nuovo Redmi K30S è lo smartphone più economico tra quelli equipaggiati con un processore Snapdragon 865 che potrebbero arrivare in Europa a breve ...

Nonostante ciò finalmente, dopo tantissime indiscrezioni, arriva Redmi K30S, il nuovo flagship del brand: in questo articolo trovate tutte le info su design… Leggi ...Il nuovo Redmi K30S è lo smartphone più economico tra quelli equipaggiati con un processore Snapdragon 865 che potrebbero arrivare in Europa a breve ...