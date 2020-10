Tiki Taka è l’unica trasmissione in cui si parla liberamente della crisi della Juve di Pirlo (Di martedì 27 ottobre 2020) Surreale e divertente ieri il dibattito a Tiki Taka su Italia uno dove il bomber Ciccio Graziani distrugge in maniera netta Andrea Pirlo e la Juventus. Il buon Chiambretti, conduttore geniale e dal cuore granata sembra divertirsi mentre in studio gli ospiti provavano una difesa ad oltranza del mister bianconero. Tra questi, Ivan Zazzaroni che da quando non compare nei salotti delle televisioni campane, pare liberarsi dalle sue catene e mostra una simpatia per la squadra a strisce. O forse è solo un classico scambio dei ruoli televisivo. Secondo Graziani, la Juventus sarebbe al tredicesimo posto insieme al Benevento e, nonostante tutto, ha sofferto giocando alla pari con Crotone e con il Verona rei a loro volta di non averci creduto abbastanza e per questo hanno strappato solo un pareggio ai ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 ottobre 2020) Surreale e divertente ieri il dibattito asu Italia uno dove il bomber Ciccio Graziani distrugge in maniera netta Andreae lantus. Il buon Chiambretti, conduttore geniale e dal cuore granata sembra divertirsi mentre in studio gli ospiti provavano una difesa ad oltranza del mister bianconero. Tra questi, Ivan Zazzaroni che da quando non compare nei salotti delle televisioni campane, pare liberarsi dalle sue catene e mostra una simpatia per la squadra a strisce. O forse è solo un classico scambio dei ruoli televisivo. Secondo Graziani, lantus sarebbe al tredicesimo posto insieme al Benevento e, nonostante tutto, ha sofferto giocando alla pari con Crotone e con il Verona rei a loro volta di non averci creduto abbastanza e per questo hanno strappato solo un pareggio ai ...

Piero Chiambretti avrebbe dovuto adeguarsi al linguaggio di Tiki Taka, è stato invece Tiki Taka a specchiarsi nel mondo di Piero Chiambretti. L’essenza del nuovo corso del programma sportivo di Italia ...

