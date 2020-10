Ora tutti si accorgono che Giacomelli è un arbitro disastroso (Di martedì 27 ottobre 2020) I tifosi del Napoli non dimenticheranno mai l’arbitro Giacomelli che lo scorso anno riuscì nella titanica impresa di impedire che l’Atalanta venisse sconfitta al San Paolo. All’epoca quasi nessuno si indignò. Adesso, invece, che la sua inadeguatezza ha colpito Milan e Roma, ecco che tutti gridano allo scandalo. La Gazzetta dello sport gli rifila un 4 (voto persino alto): Voto da condividere con il Var Nasca che non intervenendo non lo aiuta a correggere i propri errori. Due rigori inesistenti e una gestione dei cartellini prima permissiva e poi – tra il nervosismo generale in campo – troppo punitiva. Serata da dimenticare in fretta. Nella rubrica dedicata alla moviola, la Gazza scrive: Disastrosa la prestazione di Piero Giacomelli che sbaglia la valutazione su entrambi i ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 ottobre 2020) I tifosi del Napoli non dimenticheranno mai l’che lo scorso anno riuscì nella titanica impresa di impedire che l’Atalanta venisse sconfitta al San Paolo. All’epoca quasi nessuno si indignò. Adesso, invece, che la sua inadeguatezza ha colpito Milan e Roma, ecco chegridano allo scandalo. La Gazzetta dello sport gli rifila un 4 (voto persino alto): Voto da condividere con il Var Nasca che non intervenendo non lo aiuta a correggere i propri errori. Due rigori inesistenti e una gestione dei cartellini prima permissiva e poi – tra il nervosismo generale in campo – troppo punitiva. Serata da dimenticare in fretta. Nella rubrica dedicata alla moviola, la Gazza scrive: Disastrosa la prestazione di Pieroche sbaglia la valutazione su entrambi i ...

Petagna era l'ultimo attaccante azzurro che mancava all'appello: con la sua rete al Benevento, decisiva per il successo, ora sono andati tutti quanti a segno. Nessuno come il Napoli in ...

