No | Gheddafi non aveva previsto la pandemia del COVID19

Gheddafi profetizzò il Coronavirus? Questo è ciò di cui sono convinti tantissimi utenti che condividono un post in cui leggiamo un virgolettato attribuito a Mu'ammar Gheddafi da un discorso che il dittatore libico avrebbe pronunciato a New York nel 2009, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Creeranno virus da soli e ti venderanno antidoti e poi faranno finta di aver bisogno di tempo per trovare una soluzione quando già ce l'hanno. Discorso di Muammar Gheddafi alla 64a Assemblea Generale delle Nazioni Unite, NEW YORK 2009 Una bufala che arriva dall'estero Negli ultimi mesi questa citazione, complice una sempre viva contestazione della natura biologica del SARS-CoV-2, è stata oggetto di analisi da parte dei fact-checker internazionali.

