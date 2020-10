Morte Serena Greco: due indagati per omicidio stradale (Di martedì 27 ottobre 2020) Ci sono due indagati per la Morte di Serena Greco, la 38enne che venerdì scorso ha perso la vita in un tragico impatto. Il conducente della moto – anch’egli rimasto gravemente ferito – e il 35enne ucraino a bordo della ‘famosa’ auto grigia rintracciata in un secondo momento dagli agenti della Polizia Locale sono indagati per omicidio stradale. La dinamica dell’incidente Lo scontro mortale è avvenuto poco dopo le 16:00 di venerdì in Corso Trieste, in prossimità dell’incrocio semaforico con via Nomentana. Oltre allo scooter su cui viaggiava Serena, un Piaggio Liberty, sono rimasti coinvolti nello scontro una moto guidata da un uomo, rimasto ferito e ricoverato in codice ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 ottobre 2020) Ci sono dueper ladi, la 38enne che venerdì scorso ha perso la vita in un tragico impatto. Il conducente della moto – anch’egli rimasto gravemente ferito – e il 35enne ucraino a bordo della ‘famosa’ auto grigia rintracciata in un secondo momento dagli agenti della Polizia Locale sonoper. La dinamica dell’incidente Lo scontro mortale è avvenuto poco dopo le 16:00 di venerdì in Corso Trieste, in prossimità dell’incrocio semaforico con via Nomentana. Oltre allo scooter su cui viaggiava, un Piaggio Liberty, sono rimasti coinvolti nello scontro una moto guidata da un uomo, rimasto ferito e ricoverato in codice ...

Ci sono due indagati per omicidio stradale per l’incidente nel quale è morta venerdì scorso Serena Greco all’incrocio tra via Nomentana e via Spallanzani. Si tratta del conducente della moto ...

