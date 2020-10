Mediobanca | utile netto quadruplicato nel trimestre

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – I risultati di esercizio e consolidati al 30 Settembre scorso del Gruppoevidenziano unche vede una “rapida ripresa dell’attività e degli indici di redditività, malgrado la stagionalità estiva, grazie al forte posizionamento sui segmenti di clientela più resilienti (famiglie e medie/grandi imprese) e al presidio rigoroso dei rischi”. Robusto andamento dei ricavi (+3% t/t a 626 milioni) in particolare margine di interesse e commissioni (+9% t/t e +6% a/a a 546 milioni), che compensano un apporto inferiore del PI (a 46 milioni) che sconta componenti non ricorrenti: commissioni in forte ripresa (+32% t/t e +22% a/a a 189 milioni) trainate dal CIB (+70% t/t e +54% a/a a 88 milioni), che vede una ripresa dell’Advisory e dell’ECM, e dal solido andamento del WM ...