Lockdown totale in Lombardia? Fontana smentisce: "Fake news" (Di martedì 27 ottobre 2020) In Lombardia si parla dell'ipotesi di un Lockdown totale. A seguito dell'alto numero di contagi, 3.570 ieri nella regione di cui 2.023 nella provincia di Milano, secondo questa ipotesi le misure di contenimento per ora adottate non sarebbero sufficienti a ridurre la diffusione del virus. Ciò che preoccupa maggiormente è l'alto numero di positivi rispetto al numero di tamponi effettuati: si arriva al 16,7%, e il numero di ricoverati in terapia intensiva è salito ieri a 242 pazienti. Il Presidente della Regione Attilio Fontana smentisce totalmente questa notizia, diffusa da Il Messaggero, e la bolla come una fake news.

