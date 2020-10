La senti la vita allontanarsi? (Di martedì 27 ottobre 2020) Di Vincenzo Calafiore 27 Ottobre 2020 Udine La barba bianca, i capelli scompigliati dal vento, la carnagione olivastra, gli occhi socchiusi al sole, verdi, mobilissimi, sempre pronti a seguire le strane traiettorie dei suoi pensieri, che si allontanano velocemente. Questo sono io … che sente la vita allontanarsi sempre più, non è di morte che si tratta, è che in questa società che ormai possiede il controllo della potenza della tecnologia e ha ormai esageratamente soddisfatto la maggior parte dei suoi bisogni, elementari e artificiali, per cui meno autentici, avverto ormai da tempo che il proprio patrimonio intellettuale non ha risposte concrete da offrirmi. Vivo in una civiltà che purtroppo in qualche maniera, anche subdola, rischia di farsi rubare il futuro da un malessere palese che è ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 27 ottobre 2020) Di Vincenzo Calafiore 27 Ottobre 2020 Udine La barba bianca, i capelli scompigliati dal vento, la carnagione olivastra, gli occhi socchiusi al sole, verdi, mobilissimi, sempre pronti a seguire le strane traiettorie dei suoi pensieri, che si allontanano velocemente. Questo sono io … che sente lasempre più, non è di morte che si tratta, è che in questa società che ormai possiede il controllo della potenza della tecnologia e ha ormai esageratamente soddisfatto la maggior parte dei suoi bisogni, elementari e artificiali, per cui meno autentici, avverto ormai da tempo che il proprio patrimonio intellettuale non ha risposte concrete da offrirmi. Vivo in una civiltà che purtroppo in qualche maniera, anche subdola, rischia di farsi rubare il futuro da un malessere palese che è ...

Ultime Notizie dalla rete : senti vita Dislessia per compagna: Fiorenzo Mascagna un artista che fa pace con le parole TusciaUp Appello dei medici a Conte: «Pensiamo a tutti i malati non Covid»

Si continua a morire di tante patologie ma, negli ospedali italiani, i non contagiati dal Covid si sentono già da mesi, pazienti di serie B. Dall’inizio della drammatica emergenza sanitaria, 11 ...

Covid, ore 18, le città chiudono

ROMA – Alle 18.00 Roma diventa città chiusa.Calano le serrande dei bar di periferia, dei ristoranti stellati in centro, dei pub orfani da tempo dei turisti, dei locali svuotati da una movida amputata.

